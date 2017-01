Jugendliche stießen in Berlin Mann auf U-Bahngleise

Streit eskalierte auf brutale Weise - © APA (dpa)

In Berlin-Kreuzberg haben Jugendliche zwei Männer in einem U-Bahnhof angegriffen und einen von ihnen auf die Gleise gestoßen. Der 26-Jährige konnte wieder auf den Bahnsteig des U-Bahnhofs Kottbusser Tor klettern, bevor ein Zug einfuhr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Täter flüchteten, die beiden Opfer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.