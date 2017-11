Jugendliche organisierten Festival in Übersaxen

Jugendliche der Offenen Jugendarbeit Übersaxen organisierten das eintägige "RouteStock" Festival, das am 11. November über die Bühne ging. Aus der vagen Idee im Vorjahr entstand ein richtiges Konzert im Dorfsaal der Gemeinde. Über ein halbes Jahr wurde intensiv an der Planung und Organisation gearbeitet.

Die Jugendlichen hatten sich ein zugkräftiges Programm überlegt und das auch ordentlich beworben. Zusätzlich setzte die Crew rund um den Jugendtreff Route66 auch weitere Aktionen um. In sozialen Medien wurden Aktionen und Gewinnspiele lanciert. In der ersten Stunde erhielt man einen vergünstigten Abendkassa Preis. So war um halb neun schon recht viel los beim Supportact. Smile feat. K-ology eröffneten den Abend mit dem Material von Alexander Pezolds Debut-EP.