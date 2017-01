Jugendliche mit Softguns erschreckten Wiener U-Bahnfahrgäste

Die “Kronenzeitung” berichtete auf ihrer Internetseite, Menschen seien in Panik geraten und hätten versucht, den schreienden Burschen auszuweichen. Auch Schüsse – aus einer Softgun – seien demnach gefallen, so die “Krone”.

“Wir haben Sicherheitsvorkehrungen im Zug und am Bahnsteig für genau solche Vorfälle, wenn sich Fahrgäste nicht sicher fühlen”, sagte Daniel Amann, Sprecher der Wiener Linien, der APA. Mit diesen Notsprecheinrichtungen, die in den Waggons und auch beim “SOS-Würfel” auf den Bahnsteigen in mehrfacher Ausführung vorhanden sind, kann direkt der U-Bahnfahrer bzw. die Leitstelle erreicht werden. Im Notfall solle man sich nicht scheuen, sie zu verwenden.

(APA)