Jugendliche Konzerteröffnung

BRAZ Beim Frühjahrskonzert des MV Braz eröffnete das Kinder Blasorchester der Musikschule Klostertal den musikalischen Reigen.

Bereits seit fünf Jahren gibt es in der MS Klostertal die zwei Kinderorchester „Funky Chilis“, für die Musikanfänger und das Schülerblasorchester, welches bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Das Schülerblasorchester, geleitet von Musikschuldirektor Manfred Vonbank präsentierte, zur Freude vieler Eltern und Verwandten der Jungmusiker, die Stücke „Fanfare 2000“ und „Barbara Anne“. Die Nachwuchsmusiker hatten sichtlich Spaß bei ihrem Auftritt und sichern gleichzeitig den Musiknachwuchs für die Musikkapellen von Braz, Dalaas, Wald und Klösterle.

Im Zuge der Konzerteröffnung konnten auch wieder erfolgreiche Jungmusiker ausgezeichnet werden. So erhielten Manuel Würbel das Junior-Abzeichen, Larissa Schnell das JMLA Abzeichen in Bronze und Alexander Pisoni in Silber verliehen. Elena Dünser wurde auch noch dem Publikum vorgestellt. Sie war überaus erfolgreich im Ensemblespiel beim Musikwettbewerb „Prima la Musica“. SW