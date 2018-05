Jugendhaus in neuem Glanz

Das Jugendhaus K9 ist vom Kirchplatz in die Energiefabrik an der Samina umgezogen. Auf der feierlichen Eröffnungsfeier mit zahlreichen Gästen wurde das neue Angebot mit Billardtisch, Spielekonsolen und einer Bühne für Bands schon eifrig genutzt.

FRASTANZ Die Jugend in Frastanz kann sich freuen: Das neue Jugendhaus K9 in der früheren BayWa Filiale in der Energiefabrik an der Samina in der Oberen Lände bietet rund 220 Quadratmeter Platz zum Austoben und zusätzlichen Freiraum außen, also wesentlich mehr Platz als das bisherige Jugendhaus K9 am Kirchplatz.