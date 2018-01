Jugendevent im Bildungshaus St. Arbogast

Premiere für die PRO CON - ein Tag, ein Ort, ein Thema - für Menschen von 16 bis 26 Jahren. Am Donnerstag, dem 1. Februar in Arbogast - Impulse, Workshops und ein Konzert

Götzis Die Macher/innen der PRO CON wollen es zur Premiere gleich ganz genau wissen und laden junge Menschen von 16 bis 26 unter dem Motto „Heimat? Bist du!“ ein, einen Tag lang gemeinsam über den Begriff „Heimat“ zu diskutieren und nachzudenken. Damit fasst die PRO CON ein heißes Eisen an, schließlich geht es bei Heimat ganz oft um Gefühle und Werte, ums Dazugehören oder eben nicht. Es macht also viel Sinn, hier ganz genau hinzusehen. Veranstaltet wird die PRO CON am Donnerstag, 1. Februar im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast in Götzis.