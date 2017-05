JÃ¼rgen Melzer angeschlagen, MRT soll Klarheit bringen

Muss Melzer pausieren? - © APA (Archiv)

Jürgen Melzer hat am Mittwoch beim ATP-Challenger in Aix-en-Provence in der zweiten Runde aufgeben müssen. Ursache für das Aus beim Stand von 6:3,4:6,0:3 gegen Julien Benneteau (FRA-8) waren Schmerzen im linken Ellbogen. Ob Österreichs aktuell drittbester Tennisspieler pausieren muss, stellt sich erst am Donnerstagabend heraus.