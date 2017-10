Jüngster Sohn von Charlie Chaplin gastiert in Gugging

Visuell unterstützt von den Videokünstlern Luma.Launisch wird Chaplin, jüngster Sohn von Filmlegende Charlie Chaplin, laut Aussendung des Landespressedienstes erstmals sein neues elektronisches Solo-Set live präsentieren. Das Konzert am 8. Oktober (15.00 Uhr) findet im Rahmen der “Special Edition – Live Concerts” statt. Diese Veranstaltungsreihe hat das Team um Nina Katschnig im Vorjahr nach der Ausstellung “orchesterprobe: constantin luser mit …” ins Leben gerufen.

Am Tag der Nationalratswahl reist der Wiener Beschwerdechor mit einer Uraufführung im Gepäck an. Der 50-köpfige, aufs Schimpfen spezialisierte Chor widmet sich in seinem Programm einer der schillerndsten Gugginger Künstlerpersönlichkeiten: August Walla (1936-2001). Der Universalkünstler und der Beschwerdechor seien ein “kongeniales Gespann, denn Walla fand Zeit seines Lebens oftmals Grund zu ausführlichem Schimpf und Klage und wusste, diese künstlerisch in Szene zu setzen”, schrieb das Museum in einer Aussendung.

Rund um den “Himmelherrgottkrucifix!” betitelten Auftritt (15.00 Uhr) wurde ein Besuchsprogramm zusammengestellt: Zweimal – um 14.00 und 16.30 Uhr – öffnet das sonst nicht zugängliche Haus der Künstler die Türe zum Zimmer des 2001 verstorbenen Künstlers, der den Raum über und über mit Gottheiten und Symbolen aus seiner privaten Mythologie und Sprachwelt bemalt hat. Galerie und Atelier Gugging sind ebenfalls offen, um 12.30 Uhr starten Kinder-Workshops. Der Eintritt ist frei.

(APA)