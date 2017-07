Jüngste Marktreaktionen machen EZB vor Juli-Sitzung nervös

Marktreaktionen nach einer Schlüsselrede von Draghi - © APA (Archiv/AFP)

Heftige Marktreaktionen nach einer Schlüsselrede von EZB-Präsident Mario Draghi bereiten manchen Euro-Wächtern Insidern zufolge Sorgen. Zwar werde der EZB-Rat auf seinem Zinstreffen am 20. Juli wahrscheinlich diskutieren, ob die Europäische Zentralbank (EZB) in der Kommunikation einen weiteren Minischritt in Richtung Abkehr von der ultralockeren Ausrichtung gehen soll.