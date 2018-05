Jüdisches Museum Wien erwarb Architekturentwürfe Wiesenthals

Das Jüdische Museum Wien konnte ganz besondere architektonische Entwürfe Simon Wiesenthals für seine Sammlungen erwerben. Das Konvolut besteht aus 60 detailreichen Plänen und Zeichnungen für ein nie erbautes Cafe, die Wiesenthal für einen Mithäftling im KZ Mauthausen entwarf, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

Die Entwürfe wurden mit Hilfe des amerikanischen Freundesvereins des Jüdischen Museums erstanden. Zu datieren sind sie in die Zeit um die Befreiung des Konzentrationslagers, nämlich vermutlich unmittelbar danach, wie Museums-Direktorin Danielle Spera ausführte. Zwar habe Wiesenthal in seinen Memoiren berichtet, die Pläne seien während seiner Inhaftierung in Mauthausen entstanden, es dürfte sich bei den Objekten jedoch um finale Präsentationsunterlagen handeln, hieß es.