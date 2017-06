Judokas trumpften auf

Dornbirn. Seit drei Jahren nehmen Vorarlberger Judo-Vereine an den Ostschweizer Mannschaftsmeisterschaften der Schüler U15 teil, heuer auch ein Juniorenteam U21 aus Dornbirn.

Die Messestädter hatten sich bereits in der Vorrunde mit zwei Siegen und einer Niederlage an die Spitze der Ostschweizer Vereine katapultiert, um im Finale in Wetzikon noch eines draufzulegen. Durch die gute Vorrundenplatzierung war Dornbirn bereits für das Halbfinale gesetzt. Dort konnten Simon Pastor (-50 kg), Tobias Stöckler (-55 kg), Lukas Stöckler (-60 kg), Sandro Hölzer (-66 kg), Sebastian Luger (-73 kg) und Khangerel Batkhuyak (+73 kg) Nippon St. Gallen mit 12: 6 von der Matte fegen. Damit war der Finaleinzug garantiert und am Ende wartete als letzter Gegner der JC Weinfelden.

Knapp an der Sensation vorbei

Gleich den ersten Kampf gewann Simon Pastor und brachte sein Team 2:0 in Führung, das selbe Kunststück gelang Tobias Stöckler, der seinen Gegner mit 4:0 bezwingen konnte. Somit lag die Sensation in der Luft, aber die nächsten vier Kämpfe holten die Dornbirner wieder in die Realität zurück, auch wenn für Lukas Stöckler und Sandro Hölzler mehr möglich gewesen wäre. Somit mussten sich die Junioren U21 dem JC Weinfelden letztendlich 4:8 geschlagen geben. Jugendtrainer Fritz Klinger freute sich dennoch über den Titel des Vizemeisters der Ostschweiz, sind die Dornbirner doch bisher der einzige Vorarlberger Judoclub, dem so ein großer Erfolg gelang.