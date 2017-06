Gelungener Wiedereinstieg der 37-Jährigen - © APA

Sabrina Filzmoser ist ein gutes Comeback auf der Judomatte gelungen. Die 37-jährige Oberösterreicherin landete am Freitag im Grand Prix in Cancun in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm an der dritten Stelle und damit auf Anhieb wieder auf dem Podest. Es war ihr erster Wettkampf seit der Erstrundenniederlage bei den Olympischen Spielen im August 2016 in Rio de Janeiro.