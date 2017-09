Judo: Allerstorfer erkämpfte in Budapest WM-Rang sieben

Allersdorfer (r.) darf zurfrieden sein - © APA (AFP)

ÖJV-Judoka Daniel Allerstorfer hat bei den Weltmeisterschaften in Budapest am Samstag für das beste Ergebnis aus österreichischer Sicht gesorgt. Der Oberösterreicher erkämpfte in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm Platz sieben und schied erst in der Hoffnungsrunde aus. Der 24-Jährige fixierte damit zugleich sein bisher bestes Abschneiden bei Welttitelkämpfen.