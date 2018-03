Jubiläumsreigen mit zünftigem Frühschoppen

Buch. Der Countdown zum Bregenzerwälder Bezirksmusikfest im Bergdorf läuft. Am Ostermontag steht nun ein zünftiger Frühschoppen auf dem Programm.

Am Ostermontag gastiert dazu ab 10 Uhr das bekannte Ensemble „KrainerBluat“ im Gemeindesaal. Sprichwörtlich „Bodenständiges“ aus der Küche offerieren die Mitglieder des 1868 gegründeten Vereins in Eigenregie, während die Gäste an der Weintheke auch exklusiv die Infos zum großen Fest geliefert bekommen. Mehr zum jubilierenden Musikverein unter www.mvbuch.com. (mst)