Jubiläumskonzert zum 150-jährigen Bestand

Buch. Das Wirken von vier Kapellmeister im Fokus der konzertanten Darbietungen.

Schlag auf Schlag geht es derzeit beim jubilierenden Musikverein: Während am vergangenen Ostermontag das Ensemble „KrainerBluat“ für ausgelassene Stimmung bei vollem Haus sorgte, steht am kommenden Samstag ab 20 Uhr das Jubiläumskonzert an. „Auf die Gründungszeit können wir nicht direkt zurückblicken, dennoch gibt es eine musikalische Zeitreise“, freut sich Obmann Dominik Steurer auf ein weiteres Event im Jubiläumsjahr. So geben die rund 50 Musikantinnen und Musikanten einen Einblick in die Schaffensperiode von gleich vier Kapellmeister, die mit der bewegenden Blasmusik – Geschichte eng verbunden sind. „Viele werden sich an die stimmigen Stücke erinnern“, ergänzt Magnus Lässer, der den Verein seit 2015 dirigiert.