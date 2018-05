Jubiläumskonzert der Wälder Chorgemeinschaft Egg

Konzertwochenende vom 19. bis 20. Mai im Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg.

Schwarzenberg. Anlässlich des 150-jährigen Vereinsbestehens veranstaltet die Wälder Chorgemeinschaft Egg am 19. und 20. Mai 2018 ihr Jubiläumskonzert im Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg. Abgestimmt auf das Jahresmotto „a[CHOR]d” betitelt der Wälderchor das diesjährige Konzert als “haupta[CHOR]d”, als musikalischen Höhepunkt des Vereinsjahres. Am Konzertwochenende steht die Vielfalt des Chorgesangs im Mittelpunkt. Zwei Männerchöre, zwei Kinderchöre und die Sängerinnen und Sänger der Wälder Chorgemeinschaft Egg präsentieren ein breites Spektrum an Chorliteratur.