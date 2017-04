Jubiläumsgewinnspiel bei olina

Röthis. (sie) Mit viel Einfühlungsvermögen und Fachwissen gehen die 26 Mitarbeiter an den vier Standorten Höchst, Bürs, Dornbirn und Rankweil präzise und individuell auf die Bedürfnisse ihrer Kunden ein.

Anlässlich des Jubiläums „40 Jahre olina Küchenkompetenz in Vorarlberg“ konnten alle, die sich im Zeitraum Dezember 2016 bis April 2017 für eine olina Küche entschieden haben, unter dem Motto: „Gewinnen Sie Ihre Küche zurück“ am Jubiläumsgewinnspiel teilnehmen.

Geschäftsführer Markus Tschohl freute sich besonders gemeinsam mit den Inhabern Erwin Dobler und Thomas Prugger zahlreiche olina Kunden und ihre Familien zur feierlichen Verlosung im Interpark Fokus begrüßen zu können.

Darunter Mirjam Rohner, Sabrina Obrist, Christian Ertl mit Petra, Stefan Valazza, Alexandra Scheyer, Lars Kugler, Gertrud Kalb, Matthias Mätzler, Astrid und Othmar Scheffknecht, Silvia Lescher, Renate Obermayer, Nina Schönbeck, Janine und Adamo Sabic, Andreas Burtscher, Julia Egle, Marc und Nadine Gobber, Mathias und Christina Bertsch, Anja Zweidler, Daniel Buchheim, Katharina und Roger Bischof, Melina Netzer, Albert und Berta Frei, sowie Peter und Gabriela Franz.

Moderator Manfred Kräutler führte gekonnt durch den Nachmittag. Bei der, mit Spannung erwarteten Verlosung konnte Glücksfee Lisa aus allen Einsendungen die Gewinnerin ziehen. Der Küchengutschein im Wert von 15.000 Euro ging an Tanja Trummer aus Schruns.