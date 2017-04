Jubiläumsfest 10 Jahre Montessori Zentrum Oberland in Ludesch

Ein umfangreiches Programm bietet Erwachsenen und Kindern vielfältige Einblicke rund um die Arbeit im Montessori Zentrum. Zehn Jahre voller Engagement „Wir blicken auf zehn Jahre voller Engagement, gemeinsamem Ringen um die besten Lösungen für unsere Kinder, vor allem aber auf zehn Jahre Arbeit mit tollen Kindern mit unterschiedlichsten Talenten zurück. Das Montessori Zentrum Oberland ist heute die einzige Bildungseinrichtung im Land, die ein durchgängiges Montessori-Konzept für Kinder ab einem Jahr bis zum Alter von zehn Jahren anbietet“, freut sich Geschäftsführerin Heike Hartmann über die erfolgreiche Entwicklung und weiter: „Maria Montessoris großes Ziel ist der Weltfrieden, der nur über die kosmische Erziehung erreicht werden kann“, eines der Grundprinzipien der Montessoripädagogik. Kinder sollen sich zu eigenständig denkenden und Verantwortung übernehmenden Menschen entwickeln. Sie können selbst entscheiden, wie sie bei ihrem Lernen vorgehen können, d.h. ihrem Tempo entsprechend lernen, aber sie werden von Pädagogen unterstützt und angeleitet. „Wir sind eine Privatschule, aber der Lehrplan für Volkschulen wird eingehalten, natürlich sind wir, auch wenn ein Schulgeld gezahlt werden muss, für alle Kinder, ohne Rücksicht auf soziale oder sonstige Unterschiede da, wir sind ein „Lehrort“ für alle Kinder. Die Eltern sind aber sehr wichtige Säulen in der Zusammenarbeit zwischen Kinder und PädagogInnen.“ Eine der immer wieder gestellten Fragen: Dürfen die Kinder wirklich tun was sie wollen? „Freiheit bedeutet nicht, zu tun was man will, sondern Meister seiner Selbst zu sein“. In diesem Zitat Maria Montessoris kommt deutlich zum Ausdruck, wie der Begriff Freiheit in der Montessoripädagogik definiert ist. Die Freiheit der Kinder bezieht sich auf die Auswahl der Aufgaben, die Wahl der Mittel um sie zu lösen und die soziale Arbeitsform (allein oder im Team usw.). Der Lehrer versteht sich als „Verwalter“ dieser Freiheit und hat bei jeder Wahl den „Daumen am Puls der Entwicklung des Kindes.“ Auch das interessiert besonders die Eltern: Werden die Kinder auf das “wirkliche” Leben vorbereitet? Die Erfahrung der Montessoripädagogik weltweit zeigt, dass die Montessorischule sehr gut auf das spätere Leben vorbereitet. Es ist das Ziel, dass die Schüler/Innen die Schule als eigenständige und selbstbewusste Persönlichkeiten verlassen. Die Lust auf’s Lernen und Begeisterungsfähigkeit in verschiedensten Themen soll gewahrt sein. In Bereichen, die heute besonders wichtig sind, wie soziale Verantwortung, Selbstorganisation, Konfliktfähigkeit, Kreativität, Selbstverantwortung und Teamfähigkeit, sind die Abgänger einer Montessorischule sehr kompetent wahrzunehmen. Nach 10 Jahren ist das Montessori Zentrum stolz über das hohe Niveau der Schüler, ein großer Anteil der Schüler geht in weiterbildende höhere Schulen. Chronik 2002 Gründung des Vereins „Kindergarten Mittelpunkt“ 2003 Kindergarteneröffnung in Nenzing 2006 Initiative „Errichtung einer Montessorischule“ Gründung Trägerverein „Montessori Zentrum Oberland“ 2007 Start Lernwerkstatt und Kindergarten am neuen Standort in Ludesch 2013 Ferienbetreuung erweitert das Angebot 2014: Das Montessori Zentrum Oberland erhält in der Kategorie Bildungseinrichtungen – den Kinderrechtepreis 2015 Schulträgerverein Marienberg übernimmt die Trägerschaft für das MZO Einrichtung der Kleinkindbetreuung Samstag, 13. Mai 2017 10 bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten des Montessori Zentrums Oberland in Ludesch, Siedlung 2 Programm: Hausführungen, pädagogische Fachvorträge, Workshops, Kulinarisches