Jubiläumsfeier für Bürgmermeister Rainer Duelli

Übersaxen. (san) Mitte März wurde Duelli für seine bisherige Arbeit vom Landeshauptmann mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Landes geehrt. Anlässlich dieses 25-Jahr-Jubiläums organisierte das Team rund um Vizebürgermeisterin Renate Dünser einen Festabend im Dorfsaal. Viele Gemeindebürger, Freunde und langjährige Weggefährten, Vereinsmitglieder, die Gemeindevertretung, sowie Gemeindeangestellte folgten dieser Einladung.

Begrüßen durfte Dünser unter anderen auch Gattin Gabi Duelli, Landeshauptmann Markus Wallner, Regio-Obmann Bgm. Werner Müller und Pfarrer Peter Haas.

In einen abwechslungsreichen Abend startete der Musikverein Übersaxen, der mit verschiedenen Stücken das feierliche Programm musikalisch umrahmte.

Kindergarten und Volksschule ehrten den Bürgermeister mit Liedern und anerkennenden Worten. Ein großer Dank galt Duelli für sein Interesse am Bildungsgeschehen im Dorf und seine umfassende Unterstützung.

Auch der Kirchenchor gratulierte Rainer Duelli mit der Darbietung ihrer Lieder.

Zwischen den Programmpunkten richteten Landeshauptmann Markus Wallner, Bürgermeister Werner Müller, im Namen der Regio Vorderland, Pfarrer Peter Haas und Musikvereins-Obmann Mathias Welte, im Namen aller Ortsvereine, ihre Ehrenworte an den Jubilar.



Erfolgreiche Gemeindeentwicklung



Einen Einblick in die vergangenen 25 Jahre gab Gemeinderat Erich Pfitscher mit einer Fotopräsentation, die einen Bürgermeister spiegelte, der sich voller Tatendrang für die Bevölkerung von Übersaxen einsetzt. So wurde nochmals sichtbar, wie sich Duelli beispielsweise für wichtige Investitionen im Bereich Wasserinfrastruktur, die Erneuerung des Feuerwehrhauses oder auch für den Bau des Dorfhauses stark gemacht und umgesetzt hat. Dank Rainer Duelli können sich die Übersaxner einer gut ausgebauten Infrastruktur sicher wissen. Nicht nur die Verkehrssicherheit und Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs, auch die Nahversorgung durch den Erhalt des Dorfladens „Konsum“ kommt der Übersaxner Bevölkerung zu Gute. Aktuelle Themen sind die Vergrößerung des Sportplatzes und die Sanierung der Latusstraße Richtung Skilift, die eine neue Trinkwasserleitung und einen Regenwasserkanal enthält. Der Ausbau der Breitbandversorgung soll außerdem heuer noch fertiggestellt werden.



Stolze 25 Jahre

Zum Abschluss des offiziellen Programmes versammelten sich die Gemeindevertretung, sowie alle Gemeindeangestellten auf der Bühne, um ihrem Chef zu gratulieren.

Nach diesem abwechslungsreichen Programm feierte das Dorf weiter mit ihrem Bürgermeister und gratulierte zu stolzen 25 – und hoffentlich noch vielen weiteren Jahren