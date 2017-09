Jubiläumsfeier der Lions Charity Golf Trophy

Vergangenen Mittwoch konnten Veranstalter, Golfspieler und Gönner ein erfolgreiches Jubiläum feiern. In diesen zehn Jahren haben die Golfer insgesamt 200.000,– Euro für den guten Zweck eingespielt. Allein das Turnier 2017 brachte den beachtlichen Betrag von 36.000,– Euro ein. Ein Teil des Geldes geht wie immer nach Nepal, wo Kristl Moosbrugger die Schirmherrschaft über ein Waisenhaus inne hat, dem MOHI-Feldkirch wird ein Teil des Geldes gespendet, um ein neues Spezialfahrzeug anzuschaffen und eine in Not geratene Feldkircher Familie darf sich über einen finanziellen Zuschuss freuen. Stolz führten die Organisatoren des Abends Jürgen Schuster und Dieter Haid durch die Veranstaltung, nicht ohne sich bei den Mitgliedern, ohne deren finanzielle Hilfe die geplanten Projekte nicht durchführbar wären, gebührend zu bedanken. Der aktuell amtierende Präsident Stephan Hoffmann begrüßte die Anwesenden und informierte über künftig anstehende Projekte und Unternehmungen.

Ein großes Dankeschön den Lions

Auch Wilfried Berchtold hatte sich den Feiernden im Golfclub-Rankweil angeschlossen und lobte das soziale Engagement der Lions Feldkirch, deren Einsatz für die Stadt und die Bevölkerung unverzichtbar ist. Karl Grabuschnig, seines Zeichens Regionsleiter der Vorarlberger Lions, hatte die schöne Aufgabe, Kristl Moosbrugger mit der höchsten Lions Auszeichnung für ihre unermüdliche Wohltätigkeit zu ehren – dem „Melvin Jones Award“.

Eine eingeschworene Gesellschaft

Der Leitsatz der Lions: „Gleichgesinnte bzw. Gleichgestellte schließen sich zusammen, helfen einander und vor allem helfen sie Hilfsbedürftigen, die durch die Maschen der sozialen Netze fallen. Wer dieser größten internationalen, weltweit operierenden karikativen Organisation angehört, darf sich mit Fug und Recht zur Elite zählen. Denn eine Mitgliedschaft ist nur durch Empfehlung möglich und muss von allen Mitgliedern der betroffenen Gruppe positiv gewertet werden. Am vergangenen Mittwochabend waren zahlreiche Lions-Mitglieder dem Ruf der Veranstalter gefolgt, im Restaurant des Golfclubs Rankweil beging man die 10Jahres-Feier der Golf Charity Trophy in illustrer Gesellschaft mit kulinarischen Hochgenüssen. PE