Jubiläumsauflage vom Dornbirner Stadtlauf sprengt den Rahmen

1400 Sportler ob Groß oder Klein werden zum 20. Dornbirner Stadtlauf im Zentrum der Messestadt am Start erwartet. Die Veranstaltung zählt zum größten Breitensportevent in Dornbirn.

Am 4. Mai 2018 heißt es „Ganz Dornbirn läuft“. Auf dem traditionellen Rundkurs durch die Innenstadt laufen auch heuer wieder über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die verschiedensten Distanzen. Umrahmt wird der Jubiläumslauf von einem bunten Unterhaltungsprogramm. Auf der After-Race-Party sorgt ein DJ für beste Stimmung. Verpflegt werden die Gäste und Aktiven vom SSV Dornbirn Schoren. Angesprochen sind Läuferinnen und Läufer in allen Altersklassen. Es gibt für alle, vom Laufeinsteiger bis zum Profi, die richtige Strecke. Neben dem Hauptlauf über zehn Kilometer gibt es einen Genuss- und Firmenlauf über dreieinhalb Kilometer. Start und Ziel sind am Marktplatz. Sportstadtrat Julian Fässler: „Mit dem Stadtlauf bieten wir einen Lauf, bei dem die Freude und das Miteinander im Mittelpunkt stehen. Gemeinsam mit der Unterstützung des Publikums begleiten wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Applaus ins Ziel.“

Getreu den Leitsätzen Sport verbindet, bildet, macht stark, macht gesund, ist kooperativ und ist nachhaltig lädt die Stadt Dornbirn am 4. Mai zum 20. Dornbirner Sparkasse Stadtlauf ein. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums findet im Anschluss eine große After-Race-Party am Marktplatz statt. In insgesamt 25 Klassen laufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Stadt. Kinder laufen 700 Meter und Jugendliche 1.400 oder 2.100 Meter. Der Hauptlauf über 10 Kilometer richtet sich nicht nur an Ambitionierte, sondern begrüßt speziell auch Genussläufer und auch Laufanfänger, die zum ersten Mal die zehn Kilometer-Marke knacken möchten. Neu ist der Staffelwettbewerb. Zwei Läufer teilen sich die 10 Kilometer-Strecke. Begleitet werden die Sportlerinnen und Sportler vom jubelnden Publikum am Streckenrand. Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann: „Beim Dornbirner Stadtlauf gibt es nur Siegerinnen und Sieger. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gebührt Applaus und Anerkennung für die erbrachten Leistungen. Ich freue mich auch heuer wieder über 1000 Kinder- und Jugendliche begrüßen zu dürfen und wünsche allen Aktiven viel Erfolg.“