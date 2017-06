Jubiläumsaufführung begeisterte Besucher aus dem ganzen Land

Vor über 30 Jahren in Dornbirn gegründet, hat heute die einzige Bühnentanzschule Vorarlbergs ihren Standort am Götzner Garnmarkt. Seit nunmehr zehn Jahren findet im großen Saal der Kulturbühne AMBACH eine Tanz Extra Aufführung aus den verschiedenen Bereichen der Bühnentanzschule statt. Auf höchstem Niveau zeigten die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen ihr Können und begeisterten die Zuschauer in zwei Aufführungen. Die Schülerinnen der Ausbildungsklassen tanzten Choreografien, die bereits mehrfach erfolgreich bei Staatsmeisterschaften und Weltmeisterschaften gewonnen haben.

Besondere Auszeichnungen und Erfolge

Alfredo Karl, Carina Huber und Michael Zündel freuten sich eingangs, Chiara Zündel als frischgebackene Weltmeisterin in der Königsklasse im Klassischen Ballett ankündigen zu dürfen. Mit einem Blumenstrauß wurde zu dieser hervorragenden Leistung gratuliert. Auch der zweiten Weltmeisterin Linda Romana Graf wurde mit Blumen gratuliert. Sie konnte diesen Titel vor wenigen Tagen in der Kategorie National Folklore Senior Solo in Kroatien für sich entscheiden. Eine weitere Schülerin der DANCE HALL, Leonie Wellinger holte sich den Vizeweltmeistertitel in der Kategorie National Folklore Solo Juniors. Zur Jubiläumsvorstellung rundeten internationale Gast-Solotänzer wie Maté Brünn, Kevin Amann, Sasha Riva oder Christine Ceconello das Repertoire der DANCE HALL Bühnentanzschule ab. Neben vielen anderen hatten sich auch Vizebürgermeister Clemens Ender, Julia Kathan-Klammer, Carmen Marte, Sabine Lorenz sowie Margit Marte in die Kulturbühne aufgemacht, um die beindruckenden Choreografien der Dance Hall SchülerInnen zu bestaunen.