Jubiläum für Seniorenbörse

Anlässlich der Generalversammlung wurde ein beeindruckender Rückblick präsentiert.

Seit zehn Jahren engagieren sich die rund 300 Mitglieder der Seniorenbörse Wolfurt in Zusammenarbeit mit Mitgliedern aus Kennelbach und Schwarzach ehrenamtlich für allerlei Dienste. Dazu zählen Tätigkeiten wie etwa Hilfe bei der Gartenarbeit genauso wie kleinere Reparaturarbeiten oder das Zur-Hand-Gehen bei Arbeiten im Haushalt. Sehr erfolgreich werden die Initiativen Handwerkerschule und Lesepatenschaften an Schulen durchgeführt. Auch das Betreuen kleiner Kinder steht bei den Tätigkeiten der Mitglieder an vorderster Stelle. So wurden rückblickend auf die Jahre 2016 und 2017 täglich rund fünf Einsätze absolviert. Das entspricht rund 7300 ehrenamtlichen Stunden zum Wohle der Bevölkerung.