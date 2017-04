Journalistin Irene Heisz Innsbrucker SPÖ-Spitzenkandidatin

Buchacher betonte, dass die nunmehrige Rochade einzig und allein seine Entscheidung gewesen sei. Wenige Tage nach dem Stadtparteitag am 11. März sei es gelungen, die “starke Frau” Heisz für die “Bewegung” zu gewinnen. “Es ist notwendig, Platz zu machen an meiner Seite und eine Breite herzustellen, die ich allein nicht schaffen kann”, erklärte der Stadtparteichef, der mit 73 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten der Innsbrucker Genossen gewählt worden war. Manchmal sei es “besser einen Schritt auf die Seite zu machen, um einen Schritt nach vorne zu tun”. Er bediene nun mal ein “gewisses Segment” und es könne sein, dass er manch andere nicht erreiche.

Heisz soll bei einem erneuten Parteitag im Herbst offiziell zur Spitzenkandidatin gekürt werden. Buchacher, der auf Platz zwei der Liste kandidieren wird, und Heisz präsentierten sich bei dem Pressgespräch als Doppelspitze, die laut der Journalistin “gut miteinander” könne und sich “ideal ergänze”. Eine solche Lösung sei ihm ohnehin immer vorgeschwebt, argumentierte Buchacher.

Die ebenfalls anwesende Landesparteichefin Elisabeth Blanik betonte ebenfalls, dass der Spitzenkandidatur-Wechsel allein die Entscheidung Buchachers gewesen sei, machte aber keinen Hehl daraus, damit vollauf zufrieden zu sein. Buchacher habe seine Qualitäten, aber es brauche eine zweite, nämlich eine “intellektuelle Ebene”. Diese vertrete Heisz “par excellence”. Dies entspreche auch der mit Beginn ihrer Vorsitzschaft ausgegebenen Vorgabe, die Partei zu erneuern. “Chaos” herrsche in der Innsbrucker SPÖ jedenfalls keineswegs.

Die 48-jährige Heisz, die derzeit als freie Journalistin, Moderatorin und Autorin arbeitet, sprach von einer “völlig neuen Situation”. “Indem ich die Seite wechsle, stelle ich mein Leben komplett auf den Kopf”, meinte sie. Sie habe sich dazu entschlossen, für ihre Heimatstadt Innsbruck ihre “bequeme Position” zu verlassen, und selbst zu kämpfen, sich politisch zu engagieren und etwas zu erreichen. Parteimitglied sei sie erst seit zehn Tagen, ihr Herz habe aber “immer links” geschlagen, so Heisz.

Ziel für die Wahl, die aller Voraussicht nach am 22. April 2018 stattfinden wird, sei es, an Mandaten und Prozenten hinzuzugewinnen und Heisz in die Bürgermeisterstichwahl zu bringen, legte Buchacher eine ambitionierte Marschroute fest. Bei der Gemeinderatswahl im Jahr 2012 hatte die Innsbrucker SPÖ eine Schlappe hinnehmen müssen. Sie verlor 5,2 Prozent und landete bei 14,5 Prozent und sechs Mandaten.

Derzeit befindet sie sich in einer Koalition mit der Bürgermeister-Liste “Für Innsbruck”, den Grünen und der ÖVP. Der Stadtführung stellte die neue Spitzenkandidatin trotz roter Regierungsbeteiligung jedoch kein allzu gutes Zeugnis naus. Die heftige Debatte rund um den umstrittenen Neubau der Patscherkofelbahn am gleichnamigen Innsbrucker Hausberg sei ein Symptom dafür, dass das “Vertrauen der Bevölkerung zur Stadtführung nicht mehr gegeben ist”. Nun gelte es diese “Kluft” zwischen den Regierenden und den Bürgern zu überbrücken.

