Journalisten fordern sofortige Freilassung von Deniz Yücel

Der Deutsch-Türke ist seit knapp sieben Monaten gefangen - © APA

Anlässlich des Geburtstags von Deniz Yücel am Sonntag fordern mehrere deutsche Journalistenorganisationen eine sofortige Freilassung des in türkischer Haft sitzenden deutsch-türkischen Journalisten. “Schützen Sie die Presse- und Meinungsfreiheit in Ihrem Land”, heißt es in einem Offenen Brief an den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.