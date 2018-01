Jordanischer König: Jerusalem auch für Muslime zentral

Der jordanische König Abdullah II. hat beim Besuch von US-Vizepräsident Mike Pence in Amman deutliche Kritik an der umstrittenen Jerusalem-Entscheidung der USA geübt. "In unseren Augen ist Jerusalem so zentral für Muslime und Christen wie auch für Juden. Es ist zentral für Frieden in der Region", sagte Abdullah.

Pence sprach hingegen von einer “historischen Entscheidung” des US-Präsidenten und versicherte, dass Washington sich verpflichtet fühle, den “Friedensprozess neu zu starten”. Wenn Israelis und Palästinenser sich auf eine Zwei-Staaten-Lösung einigten, würden die USA diese unterstützen.

Pence’ Reise in den Nahen Osten steht unter dem Eindruck der umstrittenen Entscheidung Trumps, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Die arabischen Staaten lehnen diesen Schritt ab. Jerusalem gilt als zentraler Streitpunkt zwischen Israel und den Palästinensern. Diese sehen Ost-Jerusalem als künftige Hauptstadt für einen unabhängigen Staat Palästina. Die Israelis beanspruchen hingegen die ganze Stadt für sich.