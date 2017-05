Jonathan Meese im KHM: “Sehe die Staatsform Kunst vor mir”

Das Ausstellungsprojekt “Parsifal’s Traum: Chefsache ‘K.U.N.S.T.'”, das in Zusammenarbeit mit der Galerie Krinzinger bis 18. Juni in der Gemäldegalerie zu sehen ist, hat nicht von ungefähr Bezüge zu einem Raumschiff. Meese (47) selbst posiert mit sichtlicher Freude wie ein Kapitän in der Kommandozentrale vor seinen Werken, die neben großen Namen wie Velazquez, Raffael oder Caravaggio hängen beziehungsweise darauf Bezug nehmen. “Es ist eine Liebeserklärung”, beschrieb er seine vier Gemälde und Vitrinen. “Es gab bei der Annäherung keine vorgefertigten Vorstellungen, Pläne müssen über den Haufen geworfen werden. Die Zukunft ist hier gefragt.”

Das kann wohl auch eins zu eins auf Meeses Inszenierung von “Mondparsifal Alpha 1-8 (Erzmutterz der Abwehrz)”, die am 4. Juni im Theater an der Wien zur Uraufführung kommt, umgemünzt werden. Für ihn ist die “unendliche Macht der Kunst” nämlich Tatsache. “Wir müssen uns von ihr regieren lassen und uns ihr ausliefern. Sie kommt einfach, man kann sie nicht wählen.” Alle bisherigen Staatsformen hätten seiner Ansicht nach versagt und seien ohnedies bereits obsolet. “Ich sehe die Staatsform Kunst schon vor mir, wir müssen sie nur zulassen”, verlangte der Künstler, der im KHM von seiner Mutter Brigitte begleitet wurde.

Nun könnte man sagen: Seine vier Bilder sind ein Schritt in diese Richtung. Er hat sich dabei auf wesentliche Elemente beschränkt und den korrespondierenden Werken zugeordnet: Dreieck, Kreis, Rechteck und Unendlichkeitszeichen. Daneben findet sich eine Januskopf-Skulptur, die auch von einem Video begleitet wird. Dieser “Chef der Kunst” vergießt Tränen. “Aber Tränen des Glücks”, unterstrich Meese. “Das Glück, dass man Künstler sein darf.” In vier Glasvitrinen hat er wiederum Manifeste versammelt, die sich jeweils einem Meister widmen und diesen mit seinen eigenen Ansichten und Ansprüchen ergänzen. Da finden sich dann Formulierungen wie “Kunst ist Utopia”, aber auch “Kunst ist Dr. No” oder “Kunst spielt den Zynismus weg”.

Für KHM-Generaldirektorin Sabine Haag sind die Intervention Meeses und die Zusammenarbeit mit den Festwochen in jedem Fall bereichernd. “Gemeinsam ist es uns gelungen, in relativ kurzer Zeit diese Installation punktgenau landen lassen zu können.” Ähnlich formulierte es der Direktor der Gemäldegalerie, Stefan Weppelmann: “Es ist eine mutige Geste von Jonathan Meese, sich historisieren zu lassen. Wer sich mit Alten Meistern umgibt, wird gewissermaßen selbst zum Alten Meister.” Mit seinem Äußeren erinnere Meese ohnedies bereits an Dürer. Die Gegenüberstellung von Arbeiten aus dem 17. Jahrhundert mit Zeitgenössischem sei “mehr ein Bruch als Dialog. Aber wir leben auch in Zeiten der Brüche.” Sicher war sich Weppelmann, dass die Ausstellung “viel Zündstoff geben wird. Ich freue mich schon auf die E-Mails.”

Der neue Festwochen-Intendant Tomas Zierhofer-Kin sah in der Ausstellung auch “einen Spiegel des ‘Parsifal’. Hier wird etwas Altes und Bekanntes in Kontext mit der Gegenwart und Zukunft gesetzt. Es geht darum, Traditionen in unsere Zeit zu holen.” Dafür stehe nicht zuletzt das KHM selbst, “das nicht nur bewahrt, sondern alte Werke auch lebendig macht und in unsere Zeit bringt”. Noch überspitzter drückte sich wie gewohnt Meese aus: Werke von Van Gogh, Picasso, aber auch Wagner seien “zeitlos, sie sind überzeitlich. Von uns wird immer nur Kunst übrig bleiben, sie ist unsere Überlebensgarantie. Da erkennt man dann keinen politischen oder religiösen Kontext mehr, sondern nur Kunst.” Die Wiener Festwochen werden heute Abend am Rathausplatz eröffnet.

(S E R V I C E – Ausstellung: “Parsifal’s Traum: Chefsache ‘K.U.N.S.T.'” von Jonathan Meese, 12. Mai bis 18. Juni in der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums, Burgring 5, 1010 Wien, ; “Mondparsifal Alpha 1-8 (Erzmutterz der Abwehrz)”, Oper von Bernhard Lang nach Richard Wagners “Parsifal”, Uraufführung am 4. Juni im Rahmen der Wiener Festwochen im Theater an der Wien, Musikalische Leitung: Simone Young, Regie, Bühne und Kostüme: Jonathan Meese, Licht: Lothar Baumgarte, Choreografie: Rosita Steinhauser, Klangregie und Sound Design: Peter Böhm, Florian Bogner; Mit Tomas Tomasson, Wolfgang Bankl, Daniel Gloger, Martin Winkler, Magdalena Anna Hofmann, Alexander Kaimbacher, Andreas Jankowitsch, Johanna von der Deken, Sven Hjörleifsson, Manuela Leonhartsberger, Xiaoyi Xu, Melody Wilson und Marie-Pierre Roy. Klangforum Wien und der Arnold Schoenberg Chor. )

(APA)