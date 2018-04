Jonas Kaufmann singt beim "Life+ Celebration Concert"

Aus einer einmaligen Idee ist eine Institution geworden: Am Vorabend des Life Balls am 2. Juni werden bereits zum siebenten Mal Stars aus der Kulturszene im Wiener Burgtheater beim "Life+ Celebration Concert" auftreten. Heuer ist zum ersten Mal der Tenor Jonas Kaufmann mit dabei. "Ich habe seit Jahren versucht, dass ich kommen kann, heuer hat es endlich geklappt", freute sich der Sänger.

Im Mittelpunkt des Abends wird – ebenso wie am Life Ball selbst – das Thema “Heimat” stehen. Die Gestaltung liegt dabei einmal mehr in den bewährten Händen von Regisseur Alexander Wiegold. “Ich halte mich da bewusst raus, sonst würde der Abend noch acht Stunden dauern”, sagte Organisator Gery Keszler bei einer Pressekonferenz. Er habe Wiegold aber schnell versichert, dass er aufgrund des Mottos keinesfalls eine Art “Musikantenstadl” erwarte. “Ganz im Gegenteil, es geht um einen Umgang mit dem Begriff ‘Heimat’ in all seinen Facetten und natürlich auch den Schattenseiten”, betonte der Organisator.