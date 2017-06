Jonas Kaufmann gibt in London Rollendebüt als “Otello”

Neue Aufgabe für Jonas Kaufmann - © dpa

Nach krankheitsbedingter Pause und dem Comeback als “Lohengrin” in Paris steht Jonas Kaufmann in London erstmals als “Otello” auf der Bühne. Die Titelrolle in Verdis letztem Meisterwerk gilt als eine der herausforderndsten Tenorpartien. Die Neuproduktion von Keith Warner unter der musikalischen Leitung von Antonio Pappano hat am Mittwoch (21. Juni) Premiere am Royal Opera House Covent Garden.