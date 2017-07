Joleene Palle übernimmt die Kleinkinderbetreuung

Ab Mitte September bietet die Gemeinde Zwischenwasser erstmals eine Kleinkinderbetreuung von maximal 12 Kinder – am Standort Kindergarten Muntlix für Kinder im Alter von 18. bis zum 35. Lebensmonat an. Das Angebot richtet sich an Berufstätige und Alleinerziehende in Zwischenwasser. Der neuen Leiterin Joleene Palle und den Verantwortlichen der Gemeinde Zwischenwasser ist es sehr wichtig, dass sich die Kinder wohlfühlen und die Eltern unbesorgt ihrem Berufsalltag nachgehen können. „In vorbereiteter Umgebung haben die Kinder die Möglichkeit, spielerisch ihre Umwelt zu entdecken, Gruppenerfahrungen zu sammeln und ihre Persönlichkeit zu entwickeln, so die Kleinkinderbetreuungs-Chefin Joleene Palle.

ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Freitag, 7- 12.30 Uhr

Infos: Sandra Kaufmann 05522/4915-0 oder sandra.kaufmann@zwischenwasser.at