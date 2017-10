Johnson empört mit Bemerkung über Tote in Libyen

Sirte soll das nächste Dubai werden - © APA (AFP)

Der britische Außenminister Boris Johnson hat mit einer flapsigen Bemerkung über Tote in Libyen für Empörung gesorgt. Johnson sagte am Dienstag beim Parteitag der konservativen Tories in Manchester, Libyen könne zu einem attraktiven Ziel für Touristen und Investoren werden – vorher müssten in der Küstenstadt Sirte aber erst “die Leichen weggeräumt werden”.