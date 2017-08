John-Stewart-Bell-Preis für Quantenphysiker Anton Zeilinger

Der ÖAW-Präsident erhielt die Ehrung am Montag - © APA (Archiv)

Der Quantenphysiker und Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Anton Zeilinger, wurde mit dem John-Stewart-Bell-Preis ausgezeichnet. Er erhielt die vom Centre for Quantum Information and Quantum Control an der Universität Toronto (Kanada) alle zwei Jahre für große Fortschritte in der Quantenphysik vergebene Ehrung am Montag, teilte die ÖAW am Mittwoch mit.