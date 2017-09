John Baldessari gestaltet “Eisernen Vorhang” für Staatsoper

Das 176 qm umfassende Großbild soll im Rahmen einer Pressekonferenz am 18. Oktober vorgestellt werden. Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der vom museum in progress konzipierten und seit 1998 in Kooperation mit der Wiener Staatsoper und der Bundestheater-Holding realisierten Reihe, bei der wechselnde Arbeiten zeitgenössischer Künstler mittels Magneten auf dem 60 Tonnen schweren Feuerschutz befestigt werden, wird auch eine Ausstellung im Marmorsaal mit allen bisherigen Werken sowie supplementären Arbeiten der beteiligten Künstler gestaltet. Dazu erscheint eine umfassende Publikation des Gesamtprojekts.

Der originale Eiserne Vorhang stammt von Rudolf Eisenmenger (1902-1994), der wegen seiner Leitungstätigkeit im Wiener Künstlerhaus zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft umstritten ist. Der aus 1955 stammende “Eiserne” zeigt ein “Orpheus und Eurydike”-Motiv.

