Johannes Hofherr klettert sensationell auf Platz zehn

Es kletterten die besten AthletInnen der Jugend B (U16) in Innsbruck um die Medaillen im Lead. Es war das erste Lead-Finale bei dieser Junioren-WM und das erste internationale Finale an der Lead-Wand im neuen Kletterzentrum Innsbruck. Die Routen wurden erst weit oben richtig schwer, was für ein sehr enges Finale sorgte, das bei den zahlreichen Zuschauern für Begeisterung sorgte.

Johannes Hofherr klettert auf Rang 10!

Johannes Hofherr hatte im Halbfinale heute Nachmittag eine sehr starke Leistung gezeigt und war ins Finale eingezogen. Der junge Vorarlberger erwischte einen tollen Start und kletterte bis ins obere Viertel der Route, bevor er bei einem schwierigen Zug nach rechts einen Griff nicht richtig erwischte und ins Seil stürzte. Das bedeutete schließlich den sehr guten 10. Platz für ihn, über den er sich zurecht freute: “Die Atmosphäre hier in Innsbruck ist einfach super und ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Es wären sicher noch drei bis vier Plätze drinnen gewesen, aber wie schon gesagt, ich kann mich nicht beschweren.”