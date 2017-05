Johannes Hofherr klettert am Besten

© Privat

Im Rahmen des Kletterfestivals Rock in the City in Waidhofen a/d Ybbs wurde mehreren tausenden Besuchern bei perfekten äußeren Bedingungen Klettersport vom Feinsten geboten. Auch Vorarlbergs Kletterasse zeigten dabei ihr Können und Nachwuchstalent Johannes Hofherr sicherte sich in seiner Klasse (U16) den ersten Platz im Austria Climbing Boulder Cup.