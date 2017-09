Johannes Hofherr guter Zehnter

Die tschechische Kleinstadt Slany, rund 25km nordwestlich von Prag, war Schauplatz der Jugend- & Junioren-Europameisterschaften im Bouldern. Nur 4 Tage nach Ende der erfolgreichen Heim-WM in Innsbruck hieß es für den KVÖ-Nachwuchs wieder „ran an die Boulder-Wand“. Der 15-jährige Frastanzer Johannes Hofherr war natürlich ebenfalls wieder mit dabei am internationalen „Kletter-Parkett“. Er schaffte es im internationalen Starterfeld auf Rang 10. Eine Top-Leistung bei mehr als 60 Konkurrenten in seiner Klasse (U16, Youth B).