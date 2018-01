Johanna Mikl-Leitner Hauptgrund für Wahlsieg der ÖVP

Die ÖVP hat den Wahlsieg vor allem ihrer Spitzenkandidatin und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu verdanken. Das geht aus Wahltagsbefragungen der Institute SORA für den ORF sowie von Peter Hajeks Pubic Opinion Strategies für ATV hervor. Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll ist für die Wähler kein Thema mehr.

In der Hajek-Umfrage gaben zwei Drittel an, dass sie Pröll nicht vermissen (43 Prozent überhaupt nicht, 23 Prozent eher nein). Nur noch 30 Prozent vermissen ihn. Für 37 Prozent der ÖVP-Wähler war Mikl-Leitner sehr wichtig für ihre Wahlentscheidung. Als einzige Spitzenkandidatin wurde sie auch spontan bei den Wahlmotiven ganz vorne genannt. Auch in der SORA-Umfrage gaben knapp ein Viertel (24 Prozent) der ÖVP-Wähler die Spitzenkandidatin als Hauptgrund für ihre Wahlentscheidung an.