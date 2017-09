Joggerin in Leipzig nach Vergewaltigung notoperiert

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung - © APA (Symbolbild/dpa)

Am helllichten Tag ist in einem Park mitten in Leipzig eine Joggerin so schwer vergewaltigt worden, dass sie notoperiert werden musste. Einen Tag nach der Tat riet die Polizei Joggerinnen, den Blick zu schärfen und aufzupassen. Einen derart brutalen Angriff habe es in der Stadt schon lange nicht mehr gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.