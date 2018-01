Joggerin bei Morgenrunde Kniescheibe gebrochen

Drogenabhängiger attackierte während psychotischem Zustand arglose Sportlerin.

Am Landesgericht Feldkirch stand am Freitag die Einweisung eines 21-jährigen Bosniers im Raum. 2013 hatte er seine Heimat verlassen, war zunächst nach Berlin, dann nach Vorarlberg gekommen. Hier verübte er immer wieder Straftaten, drei Vorstrafen, die letzte 2017 wegen Raubes säumen seinen Lebensweg. Dazu kommt intensiver Cannabismissbrauch, was ihm eine immer wieder auftretende Geisteskrankheit bescherte. Wenn eine derartige psychotische Phase auftritt, leidet er unter Wahnvorstellungen und fühlt sich verfolgt. So auch an jenem Novembermorgen 2016 um acht Uhr beim Busplatz in Feldkirch.