Jodel Dossou wird Austria Lustenau verlassen

Sportlich hat der Tabellenzweite in der Sky Go Erste Liga, TSV Hartberg den sensationellen zweiten Endrang geschafft, aber muss bis Montag warten ehe eine Entscheidung zwecks Aufstieg in die Bundesliga vom Neutralen Schiedsgericht fällt. Aus den letzten drei Duellen gegen das Sensationsteam aus der Steiermark hat die Lustenauer Austria nur einen Punkt (0:0) geholt und zweimal verloren. Doch die Elf von Trainer Gernot Plassnegger hat aus den letzten vier Meisterschaftsspielen zwei Siege und zwei Remis erreicht und will auch in Hartberg ungeschlagen bleiben und mit Selbstvertrauen in die neue Saison starten. Gegenüber dem torlosen Heimremis gegen Liefering wird sich bei der Austria nahezu nichts ändern. Verteidiger William de Freitas und Jodel Dossou sind verletzungsbedingt weiter nicht einsatzbereit. „Ich glaube nicht mehr daran, dass Jodel bei uns einen neuen Vertrag unterschreibt“, sagt Austria Lustenau Langzeitpräsident Hubert Nagel. Die Zeichen bei Jodel Dossou stehen auf Abschied nach drei Jahren bei der Austria Lustenau. Neben Vaduz buhlt auch Grasshoppers Klub Zürich um den Nationalspieler aus Benin (26). Optimistisch blickt Nagel in die neue Meisterschaft: „Wir sind in der Kaderzusammenstellung schon weiter als in den Vorjahren. 19 Mann umfasst schon das Aufgebot. Bis zu vier Ergänzungsspieler könnten aber noch kommen.“ Nagel wird nach eigenen Aussagen auch weiterhin die Ein- und Verkäufe von Profispielern bei der Lustenauer Austria machen. Von zwei Spielern hat Nagel eine mündliche Zusage, lediglich die Unterschrift fehlt noch. Bei der Austria erfolgt aber ein Generationswechsel und die Austria erhält ein völlig neues Gesicht. In der Angelegenheit eines Nachfolger für den scheidenden Sportdirektor Aydin Akdeniz ist laut Nagel schon bald ein neuer Manager wie es künftig heißen soll in Aussicht und könnte schon bald präsentiert werden.