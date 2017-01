Jobmesse 2017 – auch ländlejob.at war dabei!

Am Freitag, den 20. Jänner fand in der Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn die beliebte Jobmesse statt. Und diese war 2017 so groß wie nie!

Rund 90 Unternehmen – große, aber auch Klein- und Mittelbetriebe – aus Österreich, Liechtenstein, Deutschland und der Schweiz nahmen teil. Schüler, Studenten und Interessierte hatten auf der jährlichen Jobmesse die Chance, ihren Karriereweg zu planen und sich auch direkt zu bewerben. Die Möglichkeiten waren vielfältig, zahlreiche Branchen waren vertreten. Auch ländlejob.at war vertreten und half online bei der Suche nach dem Traumjob. Besonders spannend: Das Gewinnspiel, bei welchem gemeinsam mit MAYER Personalmanagement ein Lebenslaufcheck, sprich eine persönliche Beratung rund um das Thema „Lebenslauf“, verlost wurde. Die Teilnahme ist noch bis zum 31. Jänner möglich. Wie’s funktioniert? Einfach bis zum 31. Jänner deinen Lebenslauf auf ländlejob.at erstellen und schon nimmst du am Gewinnspiel teil! Wir bedanken und für die zahlreichen Besucher an unserem Stand und wünschen weiterhin viel Glück bei der Jobsuche! Dein ländlejob.at Team Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken