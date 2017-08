Joachim Meyerhoff zum “Schauspieler des Jahres” gewählt

Für die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz im Abschlussjahr der Intendanz von Frank Castorf stimmten 18 der 46 befragten Kritiker aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum Stück des Jahres wurde Simon Stones Baseler Tschechow-Überschreibung von “Drei Schwestern” gewählt. Die 34-jährige Wienerin Franziska Hackl wurde für ihre Mascha in dieser Inszenierung vier Mal als Schauspielerin des Jahres genannt, was Platz zwei in dieser Kategorie bedeutet.

Inszenierung des Jahres wurde Milo Raus “Five Easy Pieces”, uraufgeführt am Campo Gent. Zum Bühnenbild des Jahres wurde Ulrich Rasches Entwurf für “Die Räuber” am Münchner Residenztheater gewählt. Die Kostüme des Jahres hat Ersan Mondtag für “Die Vernichtung” von Olga Bach (sie wurde “Nachwuchsautorin des Jahres”) in Bern entworfen. Sina Martens (bisher in Frankfurt, künftig am Berliner Ensemble) und Michael Wächter (Basel) sind “Nachwuchsschauspieler des Jahres”.

(APA)