Joachim Ganahl ist neuer FC Nenzing-Präsident

Joachim Ganahl übernimmt von Johann Burtscher die Geschicke des Klubs FC Nenzing und will sie erfolgreich weiterführen.

Bei der 66. JHV im neuen Clubheim ließ der FC Nenzing das Jahr 2017 Revue passieren. Präsident Johann Burtscher berichtete zuerst über die externen und internen Veranstaltungen des Vereins sowie die Turniere 2017. Norbert Burtscher als sportlicher Leiter erläuterte in seinem Rückblick die Ergebnisse der Kampfmannschaft , des 1b Teams sowie der Damenmannschaft . Nachwuchsleiter Reinhard Gantner gab einen Überblick über den Nachwuchsbereich, vor Allem über den Zeitaufwand und die Kosten, die für den Nachwuchs während des ganzen Jahres anfallen. Er bedauerte, dass ab dem Frühjahr 2018 das U18 abgemeldet werden mußte, da zu wenig Spieler zur Verfügung stehen. Erfreulich ist, dass in allen anderen Altersklassen die Trainer bzw. Co-Trainer besetzt werden können. Ein Erfolg war der FC-Nachwuchstag im Juni 2017, beim dem die Nachwuchsteam sich präsentieren konnten. Auch das Nachwuchscamp war Dank der Sponsoren Gruber/Jutz, Borg Markus, Fa.Getzner und Hypo Schruns ein voller Erfolg – auch durch die Mithilfe der KM-Spieler, die sich als Trainer zur Verfügung stellten.

Im Anschluss an die Berichte zog Präsident Johann Burtscher eine Bilanuz über seine 20 Jahre Präsidentschaft. Er erinnerte an viele Funktionäre und Spieler, die uns leider schon verlassen haben und nannte dabei stellvertretend die 3 Obmänner Roland Skuhala, Adolf Burtscher und Siegfried Kasseroler, die viel für diesen Verein geleistet haben.

Er erinnerte auch an die 3 Abstiege bzw. Aufstiege der Kampfmannschaft seit 1998.

Sport.Leiter: Norbert Burtscher NW-Leiter: Bodenlenz Hannes Wirschaft: Nadine Konzett Mitglieder: Rochus Lutz Marketing: Laura Scherer Joachim Ganahl bedankte sich für das Vertrauen und versprach, den bisherigen guten Weg des FCN beibehalten zu wollen. Im Anschluss an seine Rede bedankte er sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Barbara Dietrich, Roland Simoner und Johann Burtscher und überreichte Ihnen ein Geschenk des Vereines.

Der Vizepräsident des VFV Schneider Peter überbrachte die Grüße des Vorarlberger Fußballverbandes und überreichte an die Spieler Marko Jovic, Frank Schloffer, Daniel Hueller und Patrick Scherer die silberne Spielernadel. Die Verbandsnadel in Gold erhielten Barbara Dietrich, Roland Simoner und Johann Burtscher.