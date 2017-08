Jihadisten in syrischer Wüste komplett eingeschlossen

Laut den für Medien kaum überprüfbaren Angaben der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle dauerten die Gefechte in der Stadt Al-Suchna weiter an. Al-Suchna ist eine der wenigen größeren Siedlungen in der Wüste. Die riesige und äußerst dünn besiedelte Wüste in Zentrum des Landes war seit 2014 unter Kontrolle der Jihadisten.

Die Armee hatte im Mai eine Großoffensive begonnen, um die Badiya genannte Wüste zurückzuerobern, die sich auf 90.000 Quadratkilometern bis zur jordanischen und irakischen Grenze erstreckt. Nach der Vertreibung der Jihadisten aus der Wüste können sich die Regierungstruppen an die Rückeroberung von Deir ez-Zor (al-Zor, Deir Essor) machen, der letzten Provinz unter Kontrolle der IS-Miliz.

Die sunnitische Extremistengruppe steht seit Monaten massiv unter Druck und hat in Syrien und dem Irak den Großteil ihrer Gebiete verloren. Ein kurdisch-arabisches Bündnis hat mit Unterstützung der US-Streitkräfte bereits 60 Prozent der einstigen IS-Hochburg Raqqa (Raka) erobert. Im Irak stehen die Jihadisten vor dem Verlust von Tal Afar, einer der letzten Städte in ihrer Gewalt.

(APA/ag.)