JHV der Kameraden

Bings / Stallehr / Radin Der Kameradschaftsbund Bings – Stallehr – Radin hielt seine 51. Generalversammlung, vergangenen Samstag, in der Zunfthütte ab.

Im Zuge der Generalversammlung wurden auch fünf Ehrungen durchgeführt. Präsident Alwin Denz und Obmann Edmund Bucher verliehen die Verdienstmedaille in Bronze, für besondere Verdienste um den Kameradschaftsbund, an Andreas Mock, Adolf Bitschnau, Matthias Luger und Sascha Walch. Weiters konnte Anton Bitschnau für seinen jahrzehntelangen Einsatz für den Kameradschaftsbund sogar mit der Verdienstmedaille in Gold ausgezeichnet werden.