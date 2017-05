Jetzt zählen nur noch Siege für RHC Dornbirn

Mit einem Sieg über den traditionsreichsten Verein aus der Schweiz könnten die Dornbirner ein drittes Spiel um den Einzug ins Superfinale erzwingen. Die Ausgangslage für die Messestädter ist klar: Bei einer Niederlage ist die Saison für die Mannen um Cheftrainer Jesus Gende vorzeitig beendet.

„Die Chancen ins Superfinale zu kommen sind weiterhin bestehend, wir haben sie nach der Niederlage in Montreux aber verringert und sind am Samstag zum Siegen verbannt. Wir haben in Montreux nicht so schlecht gespielt, müssen jedoch zu Hause disziplinierter ans Werke gehen. Wir werden nochmals um jeden Meter in der Halle kämpfen und alles versuchen, vielleicht schaffen wir ja die nächste Sensation“, so Coach Jesus Gende vor dem Spiel.

Die Dornbirner hoffen auf ein Finalspiel am Genfersee, dafür muss aber erstmal ein Sieg her. Einziger Torschütze der letzten Partie, Alberto Gomez verspricht einen Fight bis zur letzten Minute um ein Entscheidungsspiel zu erzwingen. „Es wird ein hartes Stück Arbeit aber wir sind bereit. Im ersten Spiel konnten wir unser Potential vor allem in der Offensive nicht wirklich ausspielen. Der Druck liegt jetzt bei uns – wir haben den Ausgang der Serie in der eigenen Hand. Wenn es uns gelingt unsere Stärken zu zeigen, werden wir noch einmal nach Montreux fahren“, so der Spanier im Dress der Dornbirner.

Den Rückhalt der schwarz-gelben Anhängerschaft ist den Hausherren jedoch gewiss. Die Stadthalle wird beim letzten Heimspiel der Schweizer NLA nochmals aus allen Nähten platzen. Zögert nicht und schaut vorbei, eure Unterstützung kann beim letzten NLA-Heimspiel entscheidend sein!

Schweizer NLA // 2. Playoff-Halbfinalspiel

Samstag, 13. Mai 2017, 18 Uhr, Stadthalle

RHC Dornbirn vs. Montreux HC

Vorspiele: 15 Uhr – U9, 16 Uhr – ÖM U11 gegen Wolfurt