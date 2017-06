Jetzt wirds teuer: Boris Beckers Luxusschlitten in London abgeschleppt

Boris Becker verliert einen seinen vier Luxuswagen. Zumindest auf Zeit. - © Reuters

Boris Becker (49) stellte in London seinen blauen Maserati Ghilbi S vor dem “South Kensigton Club” ab, in dem er Mitglied ist. Leider befand sich die Luxuskarosse im Parkverbot und wurde am Montag abgeschleppt.