Jetzt redet die Kanzler-Gattin: Eveline Steinberger-Kern wehrt sich

“Ja, das Bashing und die Verleumdungskampagne gegen mich und meine Arbeit gehen mir nahe”, sagt Eveline Steinberger-Kern, die Gattin von Bundeskanzler Christian Kern, in einer Videobotschaft auf Facebook.

Steinberger-Kern beklagt, dass derzeit eine “politische Intrige” im Gange sei um zu skandalisieren und intrigieren. Im Visier: Sie und ihr Mann Bundeskanzler Christian Kern, der sich ebenfalls via Facebook-Video zu den derzeitigen Vorgängen äußert. “Wir lassen uns nicht unterkriegen und ich will auch nicht glauben, dass die ,politische Intrige’ bestimmt über was wir diskutieren und über was wir nicht reden”, sagt sie.

Auch Kanzler Kern geht in die Offensive

Ins gleiche Boxhorn bläst Christian Kern und greift vor allem Wiener Boulevardmedien an, die er jedoch nicht beim Namen nennt: “In den vergangen Tagen hat eine beispiellose Hetz-Kampagne in den Medien stattgefunden … Unwahrheiten, Lügengeschichten, Herabwürdigen, … Das ist nicht akzeptabel. Und es ist dann nicht akzeptabel, wenn meine Frau, mein Sohn und meine Mitarbeiter mit hineingezogen werden, denn diese können sich nicht so wie ich wehren.”