Jetzt offiziell: Ronaldo-Freundin ist schwanger

Gegenüber “El Mundo” bestätigte der Reald-Madird-Star die Schwangerschaft seiner Freundin Rodriguez (22). Nachdem es wochenlang schon Gerüchte darüber gegeben hat, fragte nun ein Reporter ob Ronaldo glücklich über das neue Baby sein. Dieser antwortete “Ja, sehr”.

Vorherige Kinder alle von Leihmutter

Für den Fußballer ist es das vierte Kind. Vor sieben Jahren kam sein Sohn Cristiano Ronaldo Junior auf die Welt, und am 8. Juni die Zwillinge Eva-Maria und Mateo, die wie das erste Kind von einer Leihmutter ausgetragen wurden.

Blessed Ein Beitrag geteilt von Cristiano Ronaldo (@cristiano) am 4. Jul 2017 um 8:45 Uhr

“Muss noch eine Menge lernen”

Für seine Freundin ist es das erste Kind. Das Model war in letzter Zeit öfters mit einem Bäuchlein gesehen worden, was die Gerüchte auslöste. Der Zeitung sagte Ronaldo außerdem “Die Zwillinge sind wunderbar”. Auch wenn er noch eine Menge lernen müsse, so zum Beispiel Windeln wechseln: “Ich bekomme es nicht besonders gut hin, aber versuche es.” Zur Zeit urlaubt die gesamte Familie auf Ibiza.