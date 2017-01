Jetzt Matura-Videos und -Zeitungen einsenden und gewinnen!

Zum aktuellen Wettbewerb sind bereits die ersten Einsendungen eingelangt. Wie man sieht, sind auch heuer wieder vielversprechende Beiträge dabei und um vorne mit dabei zu sein, müssen die Vorarlberger Maturanten sich bei diesem hohen Niveau wieder voll ins Zeug legen. Noch haben wir aber bestimmt nicht alle Maturavideos und -Zeitungen aus dem Ländle zu Gesicht bekommen und die ganze Redaktion ist schon gespannt, was sich die Ländle-Schüler diesmal haben einfallen lassen!

Jetzt einreichen!

Zum Mitmachen, die Matura-Videos und -Zeitungen per Post mit dem Kennwort „Matura“ an WANN & WO, Gutenbergstr. 1, 6858 Schwarzach senden, einen Downloadlink mit dem Betreff „Matura“ an martin.begle@wannundwo.at schicken, oder das Material einfach persönlich in der Redaktion vorbeibringen. Einsendeschluss ist die erste Februarwoche 2017. Jetzt gleich Zeitungen und Videos einsenden!

Nach Ablauf der Frist, werden die Zeitungen und Videos im W&W und auf VOL.AT präsentiert, wobei auf die Klassen mit den besten Einsendungen wieder geniale Preise warten! Was es zu gewinnen gibt, geben wir in einer der nächsten Ausgaben bekannt. Mitmachen lohnt sich aber ganz bestimmt! Wir freuen uns schon auf zahlreiche kreative Videos und coole Zeitungen aus den Filmschmieden und Redaktionen der Vorarlberger Maturaklassen!

(WANN & WO)

Hier die ganze WANN & WO-Ausgabe online lesen.